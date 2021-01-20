Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более 31 тысячи человек

Об этом сообщили на портале covid.mz.mosreg.ru, посвященном актуальным сведениям о коронавирусе в Подмосковье. Всего на сегодняшний день прививку поставили 31 209 желающим.

В Московской области привить от коронавируса планируют 3,6 миллиона жителей. Вакцинация добровольная.

Записаться на такую процедуру смогут все желающие старше 18 лет. Прививку делают бесплатно, по полису ОМС.

Также с 21 января на предприятиях Московской области начнут работать выездные прививочные бригады.

Но есть противопоказания. Например, для беременных, людей с хроническими заболеваниями, кормящих матерей, аллергиков.

Жители могут записаться тремя способами. Подробно о том, как сделать это на сайте госуслуг, мы рассказали в материале. Также запись открыли в 126 областных МФЦ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье запустили спецпроект, посвященный вакцинации от коронавируса. Он сообщит самую актуальную информацию о препарате и о самой процедуре.