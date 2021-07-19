Урожай пшеницы и рапса начали собирать в Подмосковье

Аграрии приступили к сбору урожая озимых зерновых и масличных культур в Подмосковье. Эти работы начались раньше, чем в прошлом году. Тогда они стартовали лишь с приходом августа.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, валовой сбор пшеницы сейчас составил 4,2 тысячи тонн, а рапса — 170 тонн. Уборочные работы начались в южных округах Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, первыми урожай начали собирать аграрии из Серебряных Прудов, Зарайска и Луховиц. Ранее министр сообщил, что в Подмосковье начали собирать ягодный урожай. Садовую клубнику, например, выращивают в Шаховской, причем только на природных удобрениях.