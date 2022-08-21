Первый региональный турнир по пляжному волейболу среди любителей завершили в Орехово-Зуеве

Финал первого регионального турнира Подмосковья по пляжному волейболу среди команд любителей провели в Орехово-Зуеве. Спортсмены сыграли на берегу Исаакиевского озера.

В финал турнира вышли 28 команд: 16 мужских и 12 женских. Они приехали в Орехово-Зуево из Люберец, Егорьевска, Солнечногорска, Фрязина, Сергиева Посада, Жуковского, Подольска и других городских округов Московской области.

Каждая команда сыграла матч из трех партий до двух побед. Если в первой игре команда терпела поражение, то у нее был еще один шанс. Чтобы одержать победу, участникам предстояло сыграть не менее пяти матчей.

Организаторы и участники обратили внимание, что площадка на Исаакиевском озере отлично подошла для проведения турнира. По их оценке, здесь можно устраивать соревнования самого разного масштаба.

В июле берег озера благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». Установили четыре волейбольные площадки, новые лавочки и раздевалки с душевыми и санузлами. А на пляж завезли белоснежный кварцевый песок. Гостей и участников турнира порадовали и хорошей музыкой на диджей-сете. Поэтому желающие могли потанцевать на свежем воздухе. Для тех, кто хотел перекусить, работал небольшой фуд-корт.

Этим летом в Московской области проходит и серия игр «Выходи во двор», в рамках которой команда легендарных футболистов встречается с любительскими сборными в разных городских округах региона. Идею такого проекта предложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Зимой серию «Выходи во двор» посвятили хоккею, а летом — футболу. Девятый матч серии накануне провели в Ногинске. Мачт стал одних из самых напряженных по борьбе.