Легенды футбола сыграли с любительской сборной Ногинска в матче серии «Выходи во двор»

Девятый матч серии «Выходи во двор» прошел на стадионе «Знамя». Игра получилась максимально напряженной. Уже с первых минут встречи стало понятно, что расслабляться легендам футбола ни в коем случае нельзя. Любительская сборная показала очень высокое мастерство.

В составе команды звезд футбола на поле вышли Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов на позиции вратаря.

Руководил командой с бровки поля легендарный футболист и тренер Валерий Гладилин. Для зрителей игру по традиции комментировал спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

В ходе первого тайма сборная Ногинска довела счет до трех очков в свою пользу, причем легенды футбола на тот момент не забили ни одного гола. Но им удалось усилить нападение — и первый тайм завершился со счетом 5:3 в пользу любителей. Во втором тайме звездная команда наверстала упущенное.

В итоге матч завершился девятой победой легенд футбола со счетом 6:5. Этот матч стал одним из самых напряженных во всей серии «Выходи во двор».

«Очередная встреча проекта в Ногинске завершилась со счетом 6:5 в пользу команды легенд. Но главное не результат, а эмоции, которые получают все участники, зрители и, конечно же, юные футболисты», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

По традиции перед матчем знаменитые футболисты провели мастер-классы и мини-игры в формате «5 на 5» с юными воспитанниками местных футбольных секций.

Слова благодарности родителям, которые привели детей на это футбольное поле, что помогаете детям заниматься спортом. Сейчас это очень важно. Отдельное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот проект. Мы посетили уже не один город — и в каждом огромное количество болельщиков, любителей футбола Валерий Гладилин.

«Дети стараются, главное — желание. Мы тоже играли во дворах. Я желаю всем больше и усерднее тренироваться, потому что мастерство не приходит само. Чтобы чего-то достичь, нужно много работать», — сказал Андрей Тихонов.

Кроме того, в летней серии проекта «Выходи во двор» появилась новая традиция. Уже трижды в составе звездной команды на поле выходили победители розыгрыша «Беговой лиги Подмосковья». На этот раз такая возможность выпала Дмитрию Таратинскому из подмосковного города Лосино-Петровский.