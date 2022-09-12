Первая выписка ребенка после ЭКО состоялась в перинатальном центре Наро-Фоминска | 360°

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Первая выписка ребенка после ЭКО состоялась в перинатальном центре Наро-Фоминска

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Отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в Наро-Фоминском перинатальном центре в декабре 2021 года. Первого ребенка, рожденного после экстракорпорального оплодотворения, выполненного там, выписали сегодня.

Как рассказала главврач Людмила Кещьян, современные технологии помогают стать матерями женщинам, у которых возникли сложности с беременностью.

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«Мама наблюдалась у нас всю беременность. С помощью кесарева сечения на свет появился долгожданный первенец — мальчик весом 4040 граммов», — рассказала врач.

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С начала работы центра в Наро-Фоминске ЭКО провели 130 раз. Процедуру проводят в Подмосковье бесплатно при оформлении квоты. Узнать о том, как получить ее, можно на сайте Минздрава региона.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили за лето 1,3 тысячи единиц новой техники.

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