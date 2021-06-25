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    25 июня 2021, 15:26

    Первый офис социальной газификации в Подмосковье посетили уже 300 человек

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Первый офис социальной газификации, заработавший в Подмосковье, принял уже 300 посетителей. Его открыли по президентскому проекту в Раменском округе. Жители смогут получить здесь сразу несколько видов услуг.

    Первый офис социальной газификации в Подмосковье посетили уже 300 человек | Изображение 1

    Проект «Социальная газификация» начался в понедельник, и первый офис появился в деревне Осеченки.

    Как рассказал генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов, здесь предоставят более 10 услуг.

    „Мособлгаз“ бесплатно подведет газ к границам участков 300 тысяч жителей региона

    Игорь Баранов.
    Первый офис социальной газификации в Подмосковье посетили уже 300 человек | Изображение 2

    Он добавил, что провести газ непосредственно в дом жители смогут, заключив договор с «Мособлгазом» или любой другой профильной компанией.

    «Комплексный договор — основная услуга, которая доступна в офисе социальной газификации», — объяснил Баранов.

    Первый офис социальной газификации в Подмосковье посетили уже 300 человек | Изображение 3

    Вместе с тем жители смогут зарегистрировать недвижимость, присвоить адрес, оформить льготы ФНС и не только.

    В офисе представили и газовое оборудование, которое входит в комплексный договор. Заявителям предлагают несколько комплектов на выбор.

    Первый офис социальной газификации в Подмосковье посетили уже 300 человек | Изображение 4

    Уточнить сроки социальной газификации своего населенного пункта можно на сайте.