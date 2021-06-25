Первый офис социальной газификации в Подмосковье посетили уже 300 человек

Первый офис социальной газификации, заработавший в Подмосковье, принял уже 300 посетителей. Его открыли по президентскому проекту в Раменском округе. Жители смогут получить здесь сразу несколько видов услуг.

Проект «Социальная газификация» начался в понедельник, и первый офис появился в деревне Осеченки.

Как рассказал генеральный директор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов, здесь предоставят более 10 услуг.

„Мособлгаз“ бесплатно подведет газ к границам участков 300 тысяч жителей региона Игорь Баранов.

Он добавил, что провести газ непосредственно в дом жители смогут, заключив договор с «Мособлгазом» или любой другой профильной компанией.

«Комплексный договор — основная услуга, которая доступна в офисе социальной газификации», — объяснил Баранов.

Вместе с тем жители смогут зарегистрировать недвижимость, присвоить адрес, оформить льготы ФНС и не только.

В офисе представили и газовое оборудование, которое входит в комплексный договор. Заявителям предлагают несколько комплектов на выбор.

Уточнить сроки социальной газификации своего населенного пункта можно на сайте.