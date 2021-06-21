Первый офис социальной газификации открыли в Подмосковье

В деревне Осеченки Раменского городского округа открыли первый в Подмосковье офис социальной газификации. Всего в регионе их будет семь. Заявку на подключение к газовой сети в этих пунктах смогут подать более 300 тысяч местных жителей.

Первые посетители уже пришли в офис в день открытия.

«Мы пришли с мужем газифицировать свой частный дом. Три года назад мы уже обращались по такому поводу, и было официально нам предложено за 2,5 миллиона [рублей подключить] наш дом [к газовой сети]. <…> Ну, конечно же, мы таких денег сразу не могли найти, думали, как с соседями в складчину это все приобрести. <…> Эта программа, которую предоставляют нам, она нас очень хорошо выручает. Мы очень благодарны, неожиданно для нас, и сроки очень короткие», — рассказала «360» местная жительница Наталья Ефремова.

По ее словам, в офисе социальной газификации ей назвали сроки, когда газ придет в дом: это всего три месяца.

«Мы сейчас уже заключили договор. В течение каких-то трех дней к нам подойдет сотрудник „Мособлгаза“, посмотрит, какое оборудование правильно подобрать, посоветует, и уже после этого в течение трех месяцев нам пообещали завести газ», — подчеркнула Ефремова и добавила, что раньше ее семья пользовалась голубым топливом из газгольдера, на что уходило много денег.

Сотрудница офиса объяснила «360», как она и ее коллеги будут помогать людям.

«Следующий перечень услуг: это оформление договора социальной газификации, техническое обслуживание газового оборудования, регистрация объекта, присвоение адреса. <…> В данном офисе мы можем сразу подать запрос на социальную газификацию», — подчеркнула собеседница. Для того, чтобы провести в дом газ по упрощенной схеме, с собой нужно принести копии паспорта, правоустанавливающего документа на участок, документа на дом, топографическую съемку и план капитального строения БТИ.

В офисах социальной газификации будут оказывать и дополнительные услуги. Там можно будет оформить налоговые льготы, заключить договор социального контракта, получить социальную и медицинскую помощь и сделать прививку от коронавируса.