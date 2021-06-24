Более 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно по соцпрограмме до конца 2022 года

В апреле текущего года Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россияне не должны платить за подключение частных домов к газоснабжению. План газификации разработали ускоренными темпами и выполнили главное условие: деньги граждан привлекать не будут. В Подмосковье по программе соцгазификации планируют подключить свыше 110 тысяч домов до конца 2022 года.

Житель частного дома в деревне Чулпаново г.о. Домодедово Владимир до сих пор отапливает дом дровами.

«Приходится покупать дрова, в лесу не возьмешь, покупаем, потом сами рубим и пилим», — говорит Владимир.

Источник фото: телеканал «360»

Местные говорят, Чулпаново — самая красивая деревня в округе, и большинство дачников даже живут здесь постоянно.

«Если взять, например, улицу, на которой мы стоим, на ней 35 домов и всего лишь 12 подведено к газу. А есть улицы, на которых вообще не газифицирован ни один дом», — отметила староста деревни Чулпаново Наталья Юнаева.

Источник фото: телеканал «360»

Для многих жителей еще одной деревни в г. о. Домодедово подвести газ к дому — давняя мечта. Жители д. Редькино даже пытались организовать некоммерческое партнерство, оформляли документы. Реализовать идею до конца не получилось — напугала итоговая цена.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы разъяснить алгоритм работ, глава городского округа Домодедово пригласил на встречу представителя «Мособлгаза».

«Что такое социальная газификация? То есть это если есть населенный пункт, в котором есть газопровод, независимо — он частный или принадлежит государству, — „Мособлгазу“, если жители изъявляют желание, то они должны бесплатно подключиться к газу. То есть им бесплатно будет подведена труба до границы земельного участка вне зависимости от того, какое расстояние до газопровода», — объяснил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

Подобная встреча прошла и в Никитском. Конечно, у жителей немало вопросов. Например, как пройдет труба или что нужно сделать в доме для установки оборудования. Единственный критерий — официальная регистрация жилого помещения. Чтобы подключить дом к газу, необходимо заключить договор.

«Уже многие заявления были сданы в газовую службу, какие-то документы приносили нам, мы сдавали в администрацию, сегодня второй этап, люди будут не писать заявления, что мы хотим догазифицироваться, а заключать договоры на подключение и проведение работ по газификации дома», — сказала начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.

Источник фото: телеканал «360»

Также «Мособлгаз» предлагает подвести газ и за границу участка. Причем сделать это можно выгодно. Потребителю не нужно оформлять кипу бумаг — вместо пяти договоров, как это было раньше, понадобится заполнить только заявку на комплексный договор социальной газификации. Есть и еще один приятный бонус: стоимость всех работ невысокая.

«То это было дорого, то это было сложно, нужно было собрать огромное количество документов или найти большое количество денег — не поехать в Турцию или Крым. Сейчас государство подчеркнуло еще раз, что оно берет и выполняет социальные обязательства. Это самое главное», — подчеркнул депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Для того чтобы узнать, может ли ваш дом войти в программу социальной газификации, необходимо зайти на официальный сайт «Мособлгаза». Всего до конца 2022 года планируется бесплатно газифицировать более 110 тысяч подмосковных домохозяйств.