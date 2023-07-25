Подмосковье 25 июля 2023, 11:47 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 июля Комитет лесного хозяйства МО

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С 25 по 27 июля в Подмосковье ожидают первый класс пожарной опасности. Местами риски увеличится до второго и третьего классов.

Как рассказали в ком лесхозе Подмосковья, 24 июня в регионе не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни ожидается переменная облачность и дожди. Температура воздуха поднимется до 24 градусов.

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При обнаружении огня в лесу жителей просят сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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