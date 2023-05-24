Подмосковье 24 мая 2023, 12:23 Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 24 и 25 мая Комитет лесного хозяйства МО

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Первый класс пожарной опасности ожидают в Подмосковье 24 и 25 мая. В регионе погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до 20 градусов.

Как рассказали в Комлесхозе, 23 мая в Подмосковье не выявили ни одного пожара. Из-за неустойчивой погоды в ближайшие два дня спрогнозировали первый класс опасности, однако местами он вырастет до второго и третьего.

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Так, 24 мая второй класс пожарной опасности ожидают в Истре, Клину, Подольске, Шатуре и лесничестве «Русский лес», а третий — в Ступине.

На следующий день, 25 мая второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах.

При обнаружении огня в лесу жителей просят обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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