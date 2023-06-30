Подмосковье 30 июня 2023, 10:16 Первый и второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 1 и 2 июля Комитет лесного хозяйства МО

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Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 30 июня и 1 июля. В воскресенье риски поднимутся до второго класса.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 29 июня в лесах не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни класс пожарной опасности не поднимется выше второго.

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Так, 30-го числа повышенные риски ожидают в Дмитрове и Сергиевом Посаде. На территории всего региона 1 июля ожидают первый класс опасности, а 2 июля — второй.

Сейчас в Подмосковье облачно, температура воздуха днем поднимется до 20 градусов, пройдут ливневые дожди и местами грозы. В выходные ожидается потепление — температура поднимется до 26 градусов днем, а вероятность дождей небольшая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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