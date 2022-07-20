Первый этап обновления гимназии №11 в Железнодорожном завершат к осени

Первый этап капремонта гимназии № 11 в Железнодорожном завершат до 1 сентября. Сейчас в работах задействованы 78 человек и одна единица техники.

«В график мы укладываемся. Есть где-то опережения, где-то отставание, но это не критично. Чтобы успеть к первому сентября, сдать школу, будем увеличиваться и работать в 2-3 смены», — сказал представитель компании-подрядчика Павел Крывошей.

Источник фото: телеканал «360»

Капремонт стал возможен благодаря президентской программе. По ней на обновление выделено более 300 миллионов рублей. В этом году завершат все внутренние работы и крыльца, уже практически готовы инженерные сети.

«Капитальный ремонт гимназии № 11, он двухлетний. Работы, которые сейчас ведутся, должны закончиться к первому сентября, и дети должны прийти на линейку. На сегодняшний момент 35,5% выполнено работ текущего года», — сказал заместитель главы г. о. Балашиха Кирилл Тимашков.

Источник фото: телеканал «360»

Первый этап капремонта завершится в конце августа. Вторую часть работ проведут уже летом 2023 года. Как и сейчас, обновлять гимназию будут во время каникул.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в области откроют еще 143 школы менее чем за пять лет.