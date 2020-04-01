Первые платежки без взноса за капремонт жители Подмосковья получат уже в мае

В Подмосковье жители получат платежные документы без взноса за капитальный ремонт уже в начале мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

По поручению губернатора Московской области жители региона освобождаются от уплаты взноса за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

Первые платежки без платы за капремонт придут уже в мае.

«Обращаю внимание, первые платежные документы без начисления в Фонд капитального ремонта придут в мае за апрель, в июне — за май, в июле — за июнь», — уточнил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр отметил, что в апреле платежный документ придет с начислением за капитальный ремонт. Эта сумма рассчитана за март. Его нужно будет оплатить в установленные законом сроки.

«Собственникам, уже получившим авансовые платежные документы с начислениями за капитальный ремонт за апрель, оплата будет учтена в июле текущего года», — добавил Велиховский.

В случае, если собственник квартиры имеет задолженность по выплатам за капитальный ремонт, неоплаченный размер взноса учтут в платежных документах, его нужно оплатить.

Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что это важный шаг, ведь в Московской области самая большая в стране программа капитального ремонта — в нее включено более 44 тысяч домов.

С понедельника, 30 марта, в Подмосковье ввели режим самоизоляции. Андрей Воробьев попросил жителей отнестись с пониманием к работе полицейских, которые беспокоятся о жителях региона и будут следить за соблюдением режима самоизоляции.