Первые корпуса ЖК «Парк Апрель» в Наро-Фоминске запланировали достроить к концу года | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 13:26 Первые корпуса ЖК «Парк Апрель» в Наро-Фоминске запланировали достроить к концу года

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Дольщик ЖК «Парк Апарель» в Наро-Фоминске обратился к главе Главгосстройнадзора Артуру Гарибяну на личном приеме. Он попросил проверить ход строительства комплекса и уточнить причины задержки сдачи дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что обманутых дольщиков в регионе не останется к 2023 году.

Министр выехал на объект лично. В ведомстве напомнили, что из-за финансовых трудностей в 2020 году строительство семи домов на 695 квартир велось медленно. В августе застройщик получил кредит и возобновил работы в сентябре. Ожидается, что 40-й и 42-й корпуса будут готовы уже в декабре. Остальные начнут строить в ближайшие несколько месяцев.

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«Кроме того, поручено внести необходимые изменения в проектную документацию по обеспечению комплекса детскими и спортивными площадками, а также парковочными местами», — добавил Артур Гарибян.

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По словам министра, ЖК взяли на особый контроль. Он поручил увеличить количество рабочих на объекте. Повторную проверку запланировали на 14 ноября.