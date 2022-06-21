Воробьев заявил об окончательном решении проблем обманутых дольщиков к 2023 году

Подмосковье окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками к 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выступления на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

Губернатор подчеркнул, что общее число дольщиков, которые остались без своего жилья по вине недобросовестных девелоперов в Московской области, составляло 117 тысяч. Но проведенная работа позволила решить эту проблему.

«117 тысяч обманутых дольщиков у нас было. Благодаря вашей поддержке и сотрудничеству с „Дом.рф“, а также возможности выплачивать рыночную стоимость квартир, мы, как и обещали, в 2023 году эту печальную тему должны закрыть», — заявил глава Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас ситуация в области долевого строительства находится под полным контролем благодаря внедренной системе со счетами — эскроу. Кроме того, новый подход позволил увеличить объем жилой недвижимости.

«Та система эскроу, которая сейчас работает, позволяет говорить о том, что все чувствуют, что ситуация находится под контролем. И тот, кто ждет квартиру, и тот, кто строит, чувствуют ответственность, и власти, соответственно, участвуют в этом процессе. Очень важное решение, которое сегодня нам позволяет строить много и ИЖС (индивидуального жилищного строительства — прим. ред.) и МКД (многоквартирных домов — прим. ред.)», — подчеркнул губернатор Московской области.

Главгосстройнадзор Подмосковья восстановил в правах дольщиков одного из корпусов ЖК «Митино О2». Строительство этого дома началось еще в 2018 году, но компания-застройщик ГК «Урбан-Групп» обанкротилась, не завершив работу.

Выполнение обязанностей перед дольщиками передали Фонду развития территорий, который завершил строительство проблемного дома. После завершения проверки работ здание официально введут в эксплуатацию, а владельцы квартир получат долгожданные ключи.