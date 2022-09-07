Первую операцию по пересадке роговицы провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 19:58 (обновлено: 07 сентября 2022, 21:06) Поделиться Telegram

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Viber Первую операцию по пересадке роговицы провели в Подмосковье

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Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института пересадили роговицу 31-летнему жителю Коломны. Провести диагностику помогло новое оборудование. Это первая подобная операция, проведенная в регионе.

Андрей Манузин из Коломны стал быстро терять зрение и обратился за помощью по месту жительства. Он рассказал, что там не оказалось нужной техники для диагностики, поэтому направили на консультацию в МОНИКИ.

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«Некоторое время наблюдали. Но так как не было нужной аппаратуры, меня направили на консультацию сюда для того, чтобы проконтролировать в каком он состоянии — ухудшается, улучшается, нужна ли операция, можно ли обойтись менее решительными мерами. В итоге я попал сюда на консультацию, и мне постановили, что четвертая стадия, это только операция», — рассказал мужчина.

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Стадии болезни в клинике помогает определить высокотехнологичное оборудование, которое поставил областной Минздрав. Оно исследует дисфункцию роговицы и глазного дна. Офтальмохирург Сабина Алиева сообщила, что аппарат способен выявить болезнь на ранней стадии, что особенно важно для здоровья глаз.

Стеремикроскоп дает чистое и реалистичное изображение глаза во время вмешательства, а благодаря встроенному томографу врачи получают сканы передней и задней стенок глаза прямо во время операции. Заведующая офтальмологическим отделением Ольга Сочкова отметила, что прибор помогает увидеть слои роговицы вплоть до клеточного строения.

«Это позволяет нам выполнять сложные высокотехнологичные операции, как кератопластика, трансплантация роговицы. А также мы можем посмотреть задний отрезок, видеть глазное дно, все слои сетчатки», — рассказала врач.

Аппарат помог провести первую в Подмосковье операцию по пересадке роговицы Андрею — бесплатно, по полису ОМС. Мужчину выпишут из стационара уже через несколько дней.

«Глаз уже сейчас видит лучше, чем до операции. Вот этого размытия уже нет. Просто мутная картинка», — поделился он.

Врач добавила, что сейчас в очереди на операции всего четыре человека. Для них есть все комфортные условия. Для получения помощи нужно получить направление на консультацию по месту жительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные больницы получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето.

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