Сбор первых ягод приблизила теплая погода. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Стартовый сбор ранних сортов нашей подмосковной клубники начался на этой неделе. Из-за дождей и прохладной погоды мы думали, что сбор ягоды немного передвинется, так как клубнике в открытом грунте требуется много солнца. Но пошли теплые и солнечные дни — сбор начали, как и планировали», — отметил он.

Клубнику в открытом грунте производят около восьми крупных предприятий Подмосковья. Из них шесть делают товарную, еще два сосредоточены преимущественно на рассаде.

Активный сбор в Подмосковье начнется в конце следующего месяца. Уже примерно 20–25 июля наша ягода начнет вытеснять привозную Андрей Разин.

Сбор ягоды в первую очередь начался на предприятии «Русская ягода» в Луховицах. Здесь собрали первые две тонны клубники, а за сезон планируют 250-300 тонн.

К работам приступили и предприятия Коломны — «Непецино» и «Коломенская ягода». Подключился Институт садоводства и питомниководства в Ступине.

Совхоз имени Ленина, выращивающий землянику, соберет свой урожай после 20 июня. Здесь ягода еще цветет.

В прошлом же году сельскохозяйственные предприятия региона собрали в открытом грунте больше 1,2 тысячи тонн клубники. В этом году показатели планируют увеличить.

В области подвели итоги посевной кампании зерновых. В сфере сельского хозяйства задействованы около 30 тысяч сотрудников. И ожидается, что урожай по зерновым на 15% может превысить прошлогодний, если позволит погода.