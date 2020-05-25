Ранние сорта клубники соберут в Подмосковье в начале июня. Они сразу появятся на прилавках

С начала июня в Подмосковье приступят к сбору первой клубники. Раньше других это начнут делать предприятия в Коломне, Ступине и Луховицах. Ягоды сразу отправятся в областные торговые точки.

Произойдет это ориентировочно к 10 июня. Об этом рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники можно будет попробовать в начале июня Андрей Разин.

Он отметил, что предположить, когда начнется созревание ягод на полях, сложно из-за нестабильной погоды. Сейчас в регионе около восьми крупных производителей клубники в открытом грунте.

Министр добавил, что клубнику прежде всего начнут собирать на предприятиях «Коломенская ягода» и «Непецино» в Коломне, а также «Русская ягода» в Луховицах. Вместе с тем приступить к работам планирует и Институт садоводства и питомниководства в Ступине.

Активный сбор клубники начнется в регионе с конца следующего месяца — примерно 20–25 июня. Будет радовать потребителя до августа Андрей Разин.

А за прошлый сезон в области собрали больше 1,2 тысячи тонн клубники на открытом грунте.

В Подмосковье уже подвели итоги посевной кампании. Сегодня в отрасли сельского хозяйства задействованы порядка 30 тысяч специалистов. И ожидается, что урожай по зерновым на 15–20% превысит прошлогодний, если позволит погода.

Зарайск в этом году стал лидером посева сельскохозяйственных культур среди всех округов области. Там эту работу завершили раньше срока.