Первая волна ямочного ремонта началась во дворах Подмосковья
Сезонный ремонт ям начался во дворах Подмосковья. Первая волна продлится до 30 июля. К ней начали готовиться осенью, когда определили дефекты, которые потребуется исправить с наступлением весны.
Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.
На 100% ямочный ремонт в рамках первого этапа выполнили, например, в Черноголовке.
На 100% справились Луховицы и Власиха, Электрогорск — 92%, Раменский — 65%, Пушкино — 62%, Королев — 53%
Светлана Аипова.
Она добавила, что остальные городские округа Подмосковья приступили к ремонту.
«На данный момент всего в области зафиксировано 12 406 ям», — уточнила Аипова.
Второй этап ремонта начинается в июле. Он коснется дефектов, появившиеся после зимы. Работу выполнят с июля до конца сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.