Первая волна ямочного ремонта началась во дворах Подмосковья

Сезонный ремонт ям начался во дворах Подмосковья. Первая волна продлится до 30 июля. К ней начали готовиться осенью, когда определили дефекты, которые потребуется исправить с наступлением весны.

Это отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

На 100% ямочный ремонт в рамках первого этапа выполнили, например, в Черноголовке.

На 100% справились Луховицы и Власиха, Электрогорск — 92%, Раменский — 65%, Пушкино — 62%, Королев — 53% Светлана Аипова.

Она добавила, что остальные городские округа Подмосковья приступили к ремонту.

«На данный момент всего в области зафиксировано 12 406 ям», — уточнила Аипова.

Второй этап ремонта начинается в июле. Он коснется дефектов, появившиеся после зимы. Работу выполнят с июля до конца сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.