Подмосковье 25 апреля 2023, 13:48 Первая смена в детских лагерях Подмосковья начнется 29 мая Детский лагерь Terra Nostra

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Первая смена в детских лагерях Подмосковья начнется 29 мая. Школьников примут свыше 30 учреждений.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, всего в этом году будут работать более 100 детских лагерей, из которых пять — палаточные. В первую смену школьников примут свыше 30 из них.

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Перед началом смен все лагеря проверит комиссия, в состав которой сходят сотрудники администраций, соцзащиты, силовых структур и МЧС.

Выбрать подходящее место для отдыха ребенка жители могут по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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