Подмосковье 29 мая 2023, 17:49 Первая смена стартовала в детских лагерях Подмосковья Министерство социального развития Подмосковья

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Первая смена началась в детских лагерях Подмосковья. В ней примут участие свыше пяти тысяч детей.

Как рассказали Минсоцразвития, отдыхающих встретили в 14 городских округах. Это Домодедово, Истра, Клин, Коломна, Лосино-Петровский, Одинцово и другие.

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«Свыше пяти тысяч детей заехали сегодня в детские оздоровительные лагеря Подмосковья. Впереди их ждут насыщенные недели бесконечного веселья и радости», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново». Для этого нужно обратиться в администрацию округа и оставить заявку.

Жители могут выбрать подходящий лагерь на портале «Детские лагеря в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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