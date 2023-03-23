23 марта 2023, 16:44
Первая региональная конференция для директоров школ Подмосковья пройдет в апреле
Педагогов и директоров школ Подмосковья пригласили на региональную научно-практическую конференцию «Создание воспитывающей образовательной среды: подходы, технологии, решения». Она пройдет 4 апреля в Наро-Фоминске.
Как рассказали в Минобразовании области, на конференции рассмотрят инструменты создания воспитывающей образовательной среды, обеспечения психологической безопасности и школьных сообществ.
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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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