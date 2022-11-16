Подмосковье 16 ноября 2022, 16:03 Первая организация по трансплантации эмбрионов коров появится в Подмосковье

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В Подмосковье появится организация по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных. Ей станет Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста в Подольске, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он сообщил, что сейчас на базе центра проводят работу по созданию банка эмбрионов крупного рогатого скота редких пород. Это позволит сохранить генетические ресурсы.

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«По итогам экспертной комиссии по племенному животноводству Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило документы для регистрации. Это будет первая подобная организация в регионе», — объяснил он.

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Для создания банка эмбрионов в центр привезли коров ярославской, якутской, тагильской и других пород. Кроме того, центр ожидает к новому году первое потомство от клонированной в 2020 году коровы по имени Цветочек.

Трансплантацию зигот начали изучать в 70-годы прошлого века, а в 1978 году на свет появился первый теленок после пересадки замороженного эмбриона. Исследовательский центр имеет необходимое оборудование, приборы и другие материальные средства, препараты для работы.

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