В этом году в Люберцах открыли первую в округе ледовую арену. Она расположена в поселке Томилино. С первых дней это место стало очень популярным. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Первая ледовая арена появилась в Люберцах, в поселке Томилино. Ее построили за счет инвесторов.

«Строим разные ледовые арены. Их сегодня 73, мы порядка 50 построили за последние семь лет. Дальше продолжаем строить ледовые катки. Они востребованы с первого дня: и хоккей с мячом, и фигуристы, и массовые катания, и малыши приходят в школу», — рассказал глава региона в эфире программы «Неделя в городе».

Открытие арены состоялось месяц назад. Она начала работать на стадионе «Зенит». Еще две такие арены появятся в Люберцах в ближайшее время. Там смогут заниматься и профессионалы, и новички, а также участники проекта «Активное долголетие».

«Мы 56 клубов „Активного долголетия“ открыли и буквально с первого дня видели их высокую загрузку. Это скандинавская ходьба, общение, бильярд, различные творческие кружки, языки изучают. Мы организовываем экскурсии, и старшее поколение ездит», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что все 56 клубов «Активного долголетия» сейчас очень востребованы.