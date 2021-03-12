Современное цифровое пространство и новые возможности. Как работает библиотека имени Андрея Белого в Балашихе

Библиотека имени Андрея Белого в Балашихе с декабря 2020 года приобрела новый формат. Теперь это многофункциональное пространство, где можно не только почитать книги, но и провести досуг. Также здесь проходят занятия клуба проекта «Активное долголетие». Учреждение реконструировали в рамках нацпроекта «Культура». Новое пространство оценили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой округа Сергеем Юровым.

«В Балашихе уже три библиотеки в таком стиле, буквально по соседству будет еще и детская библиотека реализована с современным пространством, с новыми подходами, возможностями цифровых технологий, чтобы привлечь людей всех возрастов. Здесь, к примеру, проходят занятия клуба „Активное долголетие“ — кружки, тренинги. И в том числе, как мы видим, здесь проводят время молодые люди по различным тематическим направлениям — это дополнительное развитие, которое каждый желающий здесь может получить», — отметил Игорь Брынцалов.

В 2020 году библиотека имени Андрея Белого открылась для читателей в микрорайоне Железнодорожный после капитального ремонта в рамках нацпроекта «Культура». Оно стало участником программы благодаря победе в конкурсе «Библиотека нового поколения — модельная библиотека».

Библиотека имени Андрея Белого сейчас объединяет молодежный клуб любителей русского языка, творческую мастерскую, кино- и изостудию, школу блогинга и фотоискусства, площадку для занятий участников проекта «Активное долголетие» и другие направления.