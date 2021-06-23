Перинатальный центр в Видном получил новые реанимационные аппараты

Еще шесть новых реанимационных аппаратов поставили перинатальному центру в Видном. Они будут работать в двух отделениях.

Это отделение патологии новорожденных или недоношенных детей, а также отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Как сказал сотрудник перинатального центра Максим Новиков, новые аппараты значительно помогут работе врачей.

Новые реанимационные системы нужны для выхаживания новорожденных, в том числе и недоношенных детей Максим Новиков.

По его словам, аппараты позволят определять концентрацию кислорода в крови, поддерживать постоянную температуру в теле ребенка, контролировать частоту сердечных сокращений, вес детей.

Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию. Достаточно набрать номер 8 (800) 550-30-03.

В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.