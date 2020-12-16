Жительницы Подмосковья смогут получить консультации о грудном вскармливании по телефону

Женщины смогут обратиться за поддержкой к клиническому психологу и консультанту по вскармливанию по номеру 8 (800) 550-30-03.

Кол-центр помог уже большому числу жительниц Подмосковья. Консультант по грудному вскармливанию принимает с 11:00 до 12:00. Часы могут увеличить, если услуга будет востребованной.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева. Она отметила, что с начала года мамами в Подмосковье стали уже не менее 60 тысяч женщин.

Появление в кол-центре консультантов — это еще один способ проявить заботу о будущих мамах. Мы создаем все условия, чтобы роды в Подмосковье оставались как безопасными, так и комфортными Светлана Лазарева.

По ее словам, рост рождаемости идет и благодаря слаженному труду специалистов родовспоможения.

«У нас работают семь перинатальных центров и уже свыше 30 родильных домов — уютных, современно обустроенных и с профессиональным медицинским персоналом», — подчеркнула Лазарева.

Кол-центру уже больше года. Операторы помогают разобраться, например, в документах для родов и в особенностях получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье». Кроме того, они подскажут, как записаться на прием к профильным врачам.

Телефонная линия «Стань мамой в Подмосковье» работает с 8:00 до 20:00 ежедневно. Звонок бесплатный.