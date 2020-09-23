Красногорская больница обеспечит женщин бесплатной психологической помощью при родах
Однако не все мужчины готовы наблюдать за таким процессом, поддерживая женщину. Из-за этого больница решила внедрить дополнительные меры. Об этом рассказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов.
Эти помощницы не совершают медицинских манипуляций, не ведут и не принимают роды. Они оказывают только психологическую или эмоциональную поддержку женщинам — это особенно важно при первых родахРустем Ибрагимов.
Он уточнил, что в больнице проходят тренинги по партнерским родам. Они показали, что мужчины далеко не всегда настроены решительно, а у женщин остается желание получать помощь на эмоциональном уровне.
Проанализировав эту ситуацию, подмосковная больница решила запустить пилотный проект в родильном доме. Теперь дежурить будет одна доула по графику.
Она сможет поддержать сразу нескольких женщин за смену. Если спрос на услугу вырастет, в больницу привлекут дополнительных помощниц.
Доулы — волонтеры, имеющие медицинскую книжку и сдающие анализы ПЦР на COVID-19. Все они прошли специализированное обучение.