Подмосковье 05 декабря 2022, 15:32 Перинатальный центр в Балашихе получил национальную премию академика Кулакова

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Московский областной перинатальный центр стал победителем первой общероссийской премии имени академика Кулакова «Навстречу жизни». Награду вручили за профессионализм и спасение жизней.

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Дом родовспоможения в Балашихе признали лучшим в номинации «Перинатальный центр — 2022». Премия присуждается за высокие показатели в области охраны репродуктивного здоровья.

«Эта награда — заслуга всего нашего коллектива. Для нас это большая честь. Здоровье женщин и новорожденных — то, ради чего мы работаем каждый день», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Учреждение специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с угрозой преждевременных родов, выхаживании недоношенных детей.

Московская область закрепилась на втором месте в ЦФО по рождаемости. В ноябре перинатальный центр в Балашихе выписал пятитысячного ребенка с начала года.

В следующем году в регионе появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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