Подмосковье 22 ноября 2022, 12:51 Переселенцы из Херсонской области смогут онлайн получить выплаты и льготу на жилье в Подмосковье

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Жители Херсонской области, которые прибыли в Подмосковье, смогут оформить жилищный сертификат и единовременную выплату онлайн через «Госуслуги». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина напомнила, что жители Херсонской области могут получить сертификат на покупку дома или квартиры, а также выплату 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

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«Чтобы подать заявление, теперь не надо идти в МФЦ. Нужно просто заполнить электронную форму на регпортале и приложить копии документов. В течение 15 рабочих дней в личный кабинет поступит уведомление о назначении выплаты и электронный экземпляр сертификата», — рассказала она.

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Сумма жилищного сертификата будет рассчитываться исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в регионе — это 83,42 тысячи рублей, а также из количества членов семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.

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