Переработка всех видов пластика. Новый КПО построят в Подмосковье

Масштабный комплекс для переработки всех видов пластика начали строить в Егорьевске. Жители получат еще 500 новых рабочих мест, использовать здесь будут самые современные технологии. Комплекс откроют во втором квартале 2023 года.

Первый кубометр бетона залили при участии вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина и министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

Большой комплекс «ЭкоЛайн-Вторпласт» строят в технопарке «Восток». Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев отметил, что это будет крупнейший в России центр переработки полимеров.

Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказать поддержку важным проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО Денис Буцаев.

На предприятии будут перерабатывать, например, бутылочный ПЭТ. Полученные материал применят в производстве бутылок.

Остальные виды пластика и пакеты после переработки смогут использовать для создания флаконов, канистр, автомобильных запчастей, строительных материалов и не только.

«Это новое суперпредприятие по переработке полимеров. Оно позволит нам извлекать 60% пластика, вовлекать во вторичную обработку. Это важно, а особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя, отечественная гранула», — подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Он добавил, что это первое в России предприятие, созданное силами регионального оператора по обращению с отходами и переработчика.

«Группа „ЭкоЛайн“ за три года запустила на КПО „Восток“ и „Нева“ самые современные комплексы для переработки», — отметил председатель Совета директоров «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

Генеральный директор предприятия «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский добавил, что на предприятии будут перерабатывать все основные виды пластика.

Особенную озабоченность вызывают объемы неперерабатываемого пластика, который не полностью сейчас можно использовать как вторсырье Александр Свидовский.

По его словам, это обусловлено тем, что такой пластик сложно извлекается из общего потока, требует разделения упаковки и не только.