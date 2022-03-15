Строительство крупнейшего комплекса по переработке полимеров начали в Подмосковье

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и председатель Совета директоров группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов запустили строительство комплекса по переработке полимеров «ЭкоЛайн-Вторпласт» мощностью 60 тысяч тонн в год. РЭО вложил в проект два миллиарда рублей.

«Для построения экономики замкнутого цикла в России необходимо оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отрасли обращения с ТКО. В 2021 году РЭО профинансировал пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 миллиарда рублей. Из них на 2 миллиарда рублей Российский экологический оператор выкупил зеленые облигации предприятия «ЭкоЛайн-ВторПласт». Деньги вложены в строительство крупнейшего в РФ комплекса по переработке полимеров. Зеленые облигации — это удобный инструмент инвестирования, который позволяет направлять деньги на финансирование проектов с учетом экологических, социальных и управленческих, так называемых, ESG-факторов», — пояснил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Инвестиции в проект составят 7,2 млрд руб — собственные средства компании и заемные средства, из которых 2 млрд предоставит соинвестор — ППК «Российский экологический оператор» — через выкуп первых в отрасли «зеленых» облигаций. Партнером проекта выступает ПАО БАНК «ФК Открытие».

В церемонии начала строительства завода также приняли участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и генеральный директор ООО «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский. Первый кубометр бетона был залит в фундамент комплекса 15 марта. Строительство комплекса «ЭкоЛайн-Вторпласт» начато на территории экотехнопарка «Восток» группы «ЭкоЛайн» в подмосковном Егорьевске. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2023 года.

Кроме переработки традиционных полимеров — ПЭТ, ПНД, ПП, — более половины мощностей будет спроектирована под переработку неликвидной, так называемой «полигонной» пленки. Привычка использовать одноразовые пакеты при покупке продуктов и товаров, рост интернет торговли, а также привычка выносить мусор в пакетах привели к тому, что только на КПО Восток образуется до 300 тонн сложноперерабатываемых пакетов. В стране наблюдается существенный дефицит мощностей для их переработки, а нерегламентированный состав пакетов приводит к затруднениям в их переработке. Сырье на ЭкоЛайн-Вторпласт будет поступать прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов Восток, а также других комплексов по обращению с отходами Группы ЭкоЛайн. В дальнейшем в составе Экотехнопарка появятся предприятия по переработке других видов вторсырья и выпуску готовой продукции».

«Важно, что в Подмосковье отрасль обращения с ТКО развивается последовательно, на первом этапе мы решили вопрос выделения из общего потока органики и размещения инертных хвостов, которые не несут угрозы природе, но они занимают много места, поэтому мы перешли к следующему этапу — максимальному сокращению объёма размещения, — сообщил Евгений Хромушин, вице-губернатор Московской области. Это новое супер-предприятие по переработке полимеров, позволит нам извлекать 60% пластика и вовлекать во вторичную переработку, что важно, особенно в условиях санкций, так как у нас появится своя отечественная гранула, у нее высокий, в том числе экспортный потенциал, так как это сырье высокого уровня».

«Группа ЭкоЛайн за три года запустила в работу на КПО Восток и Нева самые современные и эффективные комплексы по переработке отходов общей мощностью 1700 тыс тонн в год, — отметил председатель Совета директоров Группы ЭкоЛайн Евгений Михайлов. — Следующий шаг — развитие перерабатывающих мощностей, современных и эффективных, способных перерабатывать то, что вчера еще считалось неперерабатываемым и производить из вторичного сырья гранулу, с качеством соответствующим первичному сырью. Реализация этих планов приведет нас к выполнению национальной задачи по сокращению захоронения и обеспечит работающую циклическую экономику в стране».

«Технологическая концепция нового производства — максимальное сохранение первичных свойств переработанных материалов, — заявил генеральный директор комплекса «ЭкоЛайн-Вторпласт» Александр Свидовский. — Особую озабоченность вызывают объемы неперерабатываемого пластика, который в силу сложности извлечения из общего потока, необходимости разделения разнородной упаковки, неразвитости переработки — пока не полностью можно использовать как вторсырье».

На предприятии будут перерабатываться все основные виды пластика. Будущее предприятие включает четыре технологических комплекса:

— Комплекс переработки бутылочного ПЭТ. Получаемую «пищевую» флексу будут использовать в производстве новых бутылок и другой «food-contасt» продукции.

— Комплекс переработки твердых пластиков. ПНД (02) — производимые гранулы будут использовать в производстве тех же флаконов и канистр, предметов обихода, автомобильных комплектующих, строительных материалов; ПП (контейнеры, емкости) — выпуск гранулы для производства изделий, аналогичным переработанным, а также стройматериалов, садово-строительного инвентаря.

— Комплекс переработки пленочных пластиков и пакетов. Упаковочная пленка ПВД (04) — из нее получат гранулы для нового цикла производства пленки.

— Комплекс переработки микса пленок и пакетов. Из микса пленок ПВД (04) и ПНД (02) получаются гранулы для производства строительных материалов, наплавляемой кровли, композитных панелей, крупных литьевых изделий, пакетов.

Кроме того, в состав производства войдет завод по производству пластиковых мусорных контейнеров с применением вторичной гранулы мощностью 120 000 штук в год.