Ключевой этап строительства перехода через ж/д пути начался в Химках

Надземный переход через железную дорогу рядом с жилым комплексом «Солнечная система» в Химках достроят к концу лета. Готовность достигла 65%.

Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Он напомнил, что переход возводят по просьбам жителей ЖК «Солнечная система» и «Две столицы».

Начался ключевой и самый сложный этап — монтаж пролетных конструкций над путями Дмитрий Волошин.

Чтобы не мешать движению, строительство проводят только в технологические окна.

«Это время, когда движение поездов приостанавливается. Тогда работы можно проводить непосредственно над путями», — объяснил Волошин.

Полностью соединить башни перехода планируют в июне, а открыть объект — в конце лета.

Переход оснастят лифтами. Они будут удобны для жителей с детскими колясками и инвалидов.

Ранее стало известно, что 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев.