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    14 июня 2022, 16:43

    Ключевой этап строительства перехода через ж/д пути начался в Химках

    Анастасия Аброськина

    Надземный переход через железную дорогу рядом с жилым комплексом «Солнечная система» в Химках достроят к концу лета. Готовность достигла 65%.

    Ключевой этап строительства перехода через ж/д пути начался в Химках | Изображение 1

    Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Он напомнил, что переход возводят по просьбам жителей ЖК «Солнечная система» и «Две столицы».

    Начался ключевой и самый сложный этап — монтаж пролетных конструкций над путями

    Дмитрий Волошин.

    Чтобы не мешать движению, строительство проводят только в технологические окна.

    «Это время, когда движение поездов приостанавливается. Тогда работы можно проводить непосредственно над путями», — объяснил Волошин.

    Ключевой этап строительства перехода через ж/д пути начался в Химках | Изображение 2

    Полностью соединить башни перехода планируют в июне, а открыть объект — в конце лета.

    Переход оснастят лифтами. Они будут удобны для жителей с детскими колясками и инвалидов.

    Ключевой этап строительства перехода через ж/д пути начался в Химках | Изображение 3

    Ранее стало известно, что 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев.