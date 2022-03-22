Еще 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет

Еще 14 надземных и 30 одноуровневых переходов построят за пять лет в Подмосковье. Это будут созданные по новым стандартам конструкции.

Переход железнодорожных путей в неположенных местах — самая частая причина смертельных случаев. Это отметили в комитете Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу.

Лишь за два месяца на железной дороге погибли 63 человека. Большинство из них пересекали пути в неположенном месте, сообщил председатель комитета Олег Гаджиев.

Радует положительная динамика по снижению смертности и травматизма, однако нерешенных вопросов остается много Олег Гаджиев.

Для снижения травматизма в Московской области проводят большую работу. За прошлый год убрали 274 опасные тропы, построили пять тысяч метров ограждений и благоустроили 94 подхода.

Новый стандарт переходов

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создали новый стандарт переходов через железную дорогу.

Они должны быть широкими — с коридорами строго не менее четырех метров, крытыми и с грузовыми лифтами.

За ближайшие пять лет такие переходы появятся в Люберцах, Красногорске, Одинцове, Подольске, Лобне, Балашихе, Клину, Наро-Фоминске, Раменском.