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    22 марта 2022, 13:09

    Еще 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет

    Анастасия Аброськина

    Еще 14 надземных и 30 одноуровневых переходов построят за пять лет в Подмосковье. Это будут созданные по новым стандартам конструкции.

    Еще 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет | Изображение 1

    Переход железнодорожных путей в неположенных местах — самая частая причина смертельных случаев. Это отметили в комитете Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу.

    Лишь за два месяца на железной дороге погибли 63 человека. Большинство из них пересекали пути в неположенном месте, сообщил председатель комитета Олег Гаджиев.

    Радует положительная динамика по снижению смертности и травматизма, однако нерешенных вопросов остается много

    Олег Гаджиев.

    Для снижения травматизма в Московской области проводят большую работу. За прошлый год убрали 274 опасные тропы, построили пять тысяч метров ограждений и благоустроили 94 подхода.

    Новый стандарт переходов

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создали новый стандарт переходов через железную дорогу.

    Они должны быть широкими — с коридорами строго не менее четырех метров, крытыми и с грузовыми лифтами.

    За ближайшие пять лет такие переходы появятся в Люберцах, Красногорске, Одинцове, Подольске, Лобне, Балашихе, Клину, Наро-Фоминске, Раменском.