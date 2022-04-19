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    19 апреля 2022, 14:00

    Переход через ж/д пути откроют у ЖК «Солнечная система» в Химках в июле

    Анастасия Аброськина

    Новый пешеходный переход через железную дорогу почти достроили рядом с жилыми комплексами «Две столицы» и «Солнечная система» в Химках. Открытие запланировали на июль.

    Переход через ж/д пути откроют у ЖК «Солнечная система» в Химках в июле | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что переход строят между станциями Химки и Молжаниново. Работу выполняют по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Переход улучшит транспортную доступность, соединив жилые комплексы с Ленинградским шоссе

    Алексей Гержик.

    По его словам, жители смогут безопасно переходить железную дорогу. Это будет короткий путь к торговому центру и остановке общественного транспорта.

    Изменения ощутят минимум 20 тысяч жителей соседних домов. Раньше они переходили пути в неположенном месте, так как не было удобной надземной конструкции.

    Переход через ж/д пути откроют у ЖК «Солнечная система» в Химках в июле | Изображение 2

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что строительство завершат в срок. Он подчеркнул, что нет причин для срыва графика.

    Готовность перехода на сегодняшний день — почти 50%

    Дмитрий Волошин.

    Переход оснастят лифтами. Они будут удобны для жителей с детскими колясками и инвалидов.

    Переход через ж/д пути откроют у ЖК «Солнечная система» в Химках в июле | Изображение 3

    Ширина перехода составит четыре метра, а длина — 90. Ранее стало известно, что 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет.