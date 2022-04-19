Переход через ж/д пути откроют у ЖК «Солнечная система» в Химках в июле

Новый пешеходный переход через железную дорогу почти достроили рядом с жилыми комплексами «Две столицы» и «Солнечная система» в Химках. Открытие запланировали на июль.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что переход строят между станциями Химки и Молжаниново. Работу выполняют по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Переход улучшит транспортную доступность, соединив жилые комплексы с Ленинградским шоссе Алексей Гержик.

По его словам, жители смогут безопасно переходить железную дорогу. Это будет короткий путь к торговому центру и остановке общественного транспорта.

Изменения ощутят минимум 20 тысяч жителей соседних домов. Раньше они переходили пути в неположенном месте, так как не было удобной надземной конструкции.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что строительство завершат в срок. Он подчеркнул, что нет причин для срыва графика.

Готовность перехода на сегодняшний день — почти 50% Дмитрий Волошин.

Переход оснастят лифтами. Они будут удобны для жителей с детскими колясками и инвалидов.

Ширина перехода составит четыре метра, а длина — 90. Ранее стало известно, что 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет.