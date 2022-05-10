Переход через ж/д пути вблизи ЖК «Солнечная система» в Химках достроят летом этого года

Ход строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути вблизи ЖК «Солнечная система» проверили в Химках, он готов на 60%. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы возводим этот переход при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Готовность объекта на сегодняшний день — 60%. У нас уже пролеты собраны. Они ждут своего часа, когда РЖД дадут технологические „окна“ строителям для того, чтобы можно было соединить две конструкции. После этого строители приступят к финальному этапу — остеклению, установке лифтов, внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории», — сообщил Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Новый 90-метровый переход соединит ЖК «Солнечная система» с Ленинградским шоссе и обеспечит для жителей безопасный переход через ж/д пути. Сложности строительства связаны с тем, что работы ведутся без изменений в расписании железнодорожного транспорта. РЖД предоставляет один технологический перерыв в день — от 55 минут до двух с половиной часов.

Источник фото: телеканал «360»

«Это довольно маленькие окна, но мы стараемся реализовать то, что необходимо. Нам надо пустить контактную сеть, переустроить в принципе сеть РЖД. И только после этого мы сможем смонтировать пролетное строение. За 55 минут нам нужно успеть поднять с земли и поставить конструкцию на одну постоянную и одну временную опору, после этого уже соединить башни», — рассказал заместитель гендиректора компании-подрядчика «ТрансМагистральСтрой» Константин Потоцкий.

Источник фото: телеканал «360»

Сдача нового путепровода в эксплуатацию запланирована на лето этого года. До конца мая строители установят пролетную конструкцию на подготовленные ранее опоры.

«Администрация города держит строительство перехода на особом контроле, ежедневно проверяет ход и качество работ», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за изменений в поставках материалов и оборудования график работ был изменен.

«Мы будем вводить вторую смену на объекте. Не во всех случаях это возможно, но там, где это допустимо, мы будем принимать такие меры», — добавил Константин Потоцкий.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее в Химках в шествии «Бессмертного полка» в День Победы приняли участие порядка 5 тысяч жителей.