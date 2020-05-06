Пенсионеры старше 65 лет из Подмосковья смогут купить медицинские маски по льготной цене
Им можно будет приобрести не больше 30 этих средств защиты в месяц. Льготу предоставит сеть аптек «Мособлмедсервис». Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
«При покупке льготнику необходимо предъявить социальную карту», — уточнила она.
Подмосковное правительство предоставило субсидии малому и среднему бизнесу, чтобы запустить или улучшить производство средств защиты.
«У всех жителей должна быть возможность приобрести маску в шаговой доступности от дома», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Кроме того, она добавила, что ежедневно в Московской области проверяют наличие в аптеках масок и запас на неделю. Если их недостаточно, правительство помогает организовать поставки.
А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски. Жителям потребуется всегда надевать ее перед выходом из дома. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей.
Губернатор распорядился оснастить все аптеки необходимым количеством масок, ведь следить за соблюдением жителями новых правил будут сотрудники ГИБДД, полиции и надзорных служб.