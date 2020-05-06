Пенсионеры старше 65 лет из Подмосковья смогут купить медицинские маски по льготной цене

Подмосковные пенсионеры старше 65 лет смогут купить с 15 мая медицинские маски по льготной цене. В области около 1,1 миллиона таких жителей.

Им можно будет приобрести не больше 30 этих средств защиты в месяц. Льготу предоставит сеть аптек «Мособлмедсервис». Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«При покупке льготнику необходимо предъявить социальную карту», — уточнила она.

Подмосковное правительство предоставило субсидии малому и среднему бизнесу, чтобы запустить или улучшить производство средств защиты.

«У всех жителей должна быть возможность приобрести маску в шаговой доступности от дома», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Кроме того, она добавила, что ежедневно в Московской области проверяют наличие в аптеках масок и запас на неделю. Если их недостаточно, правительство помогает организовать поставки.

А с 12 мая в Московской области станет обязательным ношение защитной маски. Жителям потребуется всегда надевать ее перед выходом из дома. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Губернатор распорядился оснастить все аптеки необходимым количеством масок, ведь следить за соблюдением жителями новых правил будут сотрудники ГИБДД, полиции и надзорных служб.