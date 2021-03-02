Онлайн-услуг в цифровых МФЦ Подмосковья станет больше в 2021 году

Количество онлайн-услуг, предоставляемых в цифровых МФЦ Подмосковья, возрастет в 2021 году. Больше станет и самих смарт-центров — их число увеличат до 367.

Подмосковье продолжает реализацию проекта «Цифровые МФЦ». Внутри центров «Мои документы» обустраивают площадки, где жители самостоятельно могут получить государственные услуги в один клик.

За год в таких точках оказали свыше 500 тысяч услуг. Это отметил глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

Цифровые МФЦ в Московской области — это смарт-центры, в которых электронные услуги можно получить практически в один клик. Их открыли на базе МФЦ и ТОСП Максим Рымар.

При этом в некоторых округах, по словам Рымара, цифровые МФЦ занимают отдельные помещения. Всего в Подмосковье сейчас 365 таких точек, где подготовили 600 рабочих мест для посетителей.

Однако теперь их станет больше. Например, вскоре смарт-центры откроют в МФЦ Сергиева Посада и Егорьевска.