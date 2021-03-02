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    02 марта 2021, 10:07

    Онлайн-услуг в цифровых МФЦ Подмосковья станет больше в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Количество онлайн-услуг, предоставляемых в цифровых МФЦ Подмосковья, возрастет в 2021 году. Больше станет и самих смарт-центров — их число увеличат до 367.

    Онлайн-услуг в цифровых МФЦ Подмосковья станет больше в 2021 году | Изображение 1

    Подмосковье продолжает реализацию проекта «Цифровые МФЦ». Внутри центров «Мои документы» обустраивают площадки, где жители самостоятельно могут получить государственные услуги в один клик.

    За год в таких точках оказали свыше 500 тысяч услуг. Это отметил глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

    Цифровые МФЦ в Московской области — это смарт-центры, в которых электронные услуги можно получить практически в один клик. Их открыли на базе МФЦ и ТОСП

    Максим Рымар.

    При этом в некоторых округах, по словам Рымара, цифровые МФЦ занимают отдельные помещения. Всего в Подмосковье сейчас 365 таких точек, где подготовили 600 рабочих мест для посетителей.

    Однако теперь их станет больше. Например, вскоре смарт-центры откроют в МФЦ Сергиева Посада и Егорьевска.