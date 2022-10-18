Пенсионеры из «Активного долголетия» в Истре связали вещи и написали письма мобилизованным | 360°

18 октября 2022, 11:26
Пенсионеры из «Активного долголетия» в Истре связали вещи и написали письма мобилизованным
Участники клуба «Активное долголетие» из Истры вяжут носки мобилизованных бойцам. Их передадут в пункты поддержки, откуда они отправятся солдатам.
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Пенсионерки начали вязать теплые вещи с начала частичной мобилизации. С тех пор они трудятся каждый день, чтобы поделиться заботой с военнослужащими.
Марина Пластикова рассказала, что вяжет носки впервые — разобраться помогли другие участницы клуба.
«Мы вяжем для наших солдат, которые участвуют в специальной операции, беспокоимся о них, зима впереди, поэтому хочется, чтобы им было тепло и ножки у них не мерзли», — поделилась женщина.
Кроме вещей солдатам передадут «письма от бабушки». В них пенсионерки поделились пожеланиями и теплыми словами.
Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила около 90%.
Истра
Активное долголетие
Частичная мобилизация в РФ
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