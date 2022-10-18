Пенсионеры из «Активного долголетия» в Истре связали вещи и написали письма мобилизованным | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 11:26 Пенсионеры из «Активного долголетия» в Истре связали вещи и написали письма мобилизованным

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Участники клуба «Активное долголетие» из Истры вяжут носки мобилизованных бойцам. Их передадут в пункты поддержки, откуда они отправятся солдатам.

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Пенсионерки начали вязать теплые вещи с начала частичной мобилизации. С тех пор они трудятся каждый день, чтобы поделиться заботой с военнослужащими.

Марина Пластикова рассказала, что вяжет носки впервые — разобраться помогли другие участницы клуба.

«Мы вяжем для наших солдат, которые участвуют в специальной операции, беспокоимся о них, зима впереди, поэтому хочется, чтобы им было тепло и ножки у них не мерзли», — поделилась женщина.

Кроме вещей солдатам передадут «письма от бабушки». В них пенсионерки поделились пожеланиями и теплыми словами.

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