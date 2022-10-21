Свыше 5 тысяч пенсионеров посетили уроки финансовой грамотности в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 12:31 Свыше 5 тысяч пенсионеров посетили уроки финансовой грамотности в Подмосковье

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Неделя финансовой грамотности прошла в Подмосковье. Занятия провели в клубах «Активное долголетие». Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

Для пенсионеров провели вебинары и онлайн-занятия. Им рассказали о том, как приумножить свои деньги, правильно выбрать финансовые продукты и банковские услуги. Также их научили, как защититься от мошенников.

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«Всего в регионе 64 клуба „Активное долголетие“, количество участников проекта уже достигло более 200 тысяч человек. Сегодня в уроках финансовой грамотности приняли участие свыше пяти тысяч пенсионеров», — рассказала глава министерства.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев откликнулся на просьбу жительницы деревни Подлипки. Она пожаловалась на дороги и плохую связь. Глава региона пообещал посетить населенный пункт и помочь в решении его проблем.