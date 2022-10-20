Андрей Воробьев посетит деревню Подлипки в Одинцове после жалоб на связь и дороги | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 08:53 Андрей Воробьев посетит деревню Подлипки в Одинцове после жалоб на связь и дороги

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Наталья из деревни Подлипки в Одинцове рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о сложностях с оформлением кредитных каникул для сына после призыва по частичной мобилизации. Также она сообщила о проблемах населенного пункта, которые глава региона пообещал решить после личного визита. Беседа проходила в эфире радио Sputnik.

«Я знаю, что, когда человеку тяжело, кто-то должен оказаться рядом. Давайте так: я к вам приеду, уделю внимание и жителям деревни, и тем проблемам, которые вы, беспокоясь о всей деревне, озвучили. И посмотрим, что можно сделать», — заявил губернатор.

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Наталья рассказала, что из-за быстрых сборов ее сын не успел оформить доверенность, из-за чего его супруга не может оформить кредитные каникулы. Также женщина сообщила об актуальных проблемах деревни, а именно — отсутствии магазина и плохой связи.

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За покупками жители Подлипок вынуждены ездить в Кубинку, а для того, чтобы оставаться на связи, женщина держит три СИМ-карты. Все эти проблемы Андрей Воробьев пообещал решить после личного визита деревни.

«Давайте мы с вами встретимся и все аккуратно обсудим. Посмотрим, как решить, сообща. Ждите меня. Мы вас не бросим, не переживайте», — заявил он.

Ранее губернатор рассказал о работе центров заботы для семей мобилизованных. В них родственники военнослужащих смогут получить ответы на вопросы и помощь.