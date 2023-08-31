Подмосковье 31 августа 2023, 17:57 Пенсионерку с тяжелыми травмами после падения в погреб спасли в Видном Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Пенсионерка в возрасте 82 лет поступила в больницу Видного с тяжелыми травмами. Она получила их после падения в погреб. Диагностика выявила у нее тромбоз.

Как рассказал травматолог-ортопед Сергей Кирюхин, женщину доставили в стационар бригадой скорой помощи. У нее диагностировали многооскольчатый многофрагментарный перелом бедренной кости. Врачи также провели ей ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, которое выявило флотирующий тромбоз.

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«Это опасная патология, представляющая собой длинный тромб, ножкой прикрепленный к стенке сосуда. В любой момент тромб может оторваться и попасть в сосуды сердца, головного мозга, легких, что приведет к гибели пациента», — объяснил врач.

После консультации хирурга пациентке провели антикоагулянтную терапию с двойной лечебной дозой, после чего УЗИ выявило заметное уменьшение размера тромба. Правильно подобранная терапия позволила провести операцию по поводу перелома спустя неделю.

«Определенная сложность заключалась еще в том, что у пациентки наблюдалась анемия. Уровень гемоглобина в крови у нее составлял всего лишь 79 при норме 120 ммоль/л. Перед операцией пациентке было проведено переливание двух доз крови. После чего был проведен остеосинтез бедренной кости», — рассказал Сергей Кирюхин.

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