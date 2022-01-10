Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания предложил добавить пельмени в школьное меню. Глава Подмосковья поручил проработать этот вопрос.

Воробьев поинтересовался, почему школьников не кормят пельменями в столовых. Министр образования Илья Бронштейн объяснил, что это требование СанПиНа.

«Сегодня мы из такого фарша блюда готовить не можем в рамках школьного питания. Поэтому это скорее тема для нашей работы с Роспотребнадзором», — сказал Бронштейн.

Воробьев попросил проработать вопрос о включении пельменей в меню.

«Во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых вкусных [блюд], действительно, были пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени. В чем проблема?» — спросил губернатор.

Губернатор сказал, что обеспечением школ пельменями могли бы заняться компании, продукция которых не вызывает нареканий.

«Если мы сертифицируем качественные компании, которые и на экспорт их тоже отправляют… В чем проблема?» — сказал глава Подмосковья.

Воробьев обратился к главе регионального Роспотребнадзора Ольге Микаиловой, поручив заняться этим вопросом.

«Я прошу вас, Ольга Михайловна, пойти навстречу, и чтобы у всех детей, которые хотят (а хотят все, я уверен), были пельмени. Вы за этим проследите, пожалуйста, если нужно добавить какие-то средства дополнительные, я не знаю… Пельмени должны быть, обязательно», — заключил губернатор.

Глава Подмосковья ранее заявил, что для контроля питания в школах должны регулярно проводиться опросы среди учеников и родителей.