Хлебный лидер России. Пекари Подмосковья перевыполнят план в 2021 году

Подмосковье запланировало сохранить свое лидерство по производству хлеба и по итогам года занять первое место в России. Пекари и кондитеры перевыполнят план в 2021-м.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, до конца года в регионе произведут свыше 420 тысяч тонн хлеба.

По итогам года Московская область стремится занять первое место по объему производства хлеба в России Сергей Воскресенский.

С января по октябрь пекари Подмосковья изготовили уже 326 тысяч тонн хлебобулочных изделий. Воскресенский отметил, что к концу года регион немного превысит намеченный план.

Подмосковье остается лидером по производству сыра, хлеба и колбасных изделий. Но еще одна цель Подмосковья — занять первое место по ягодам к 2023 году.