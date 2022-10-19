Педиатр из Можайска приобрела квартиру по льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 14:05 Педиатр из Можайска приобрела квартиру по льготной ипотеке

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Программа социальной ипотеки помогла еще одному медику из Подмосковья получить жилье. Квартиру на льготных условиях приобрел врач-педиатр из Можайска.

Оксана Сыроежкина переехала в Подмосковье в сентябре прошлого года из Твери. Ее опыт сразу оценили в центральной районной больнице, где она трудоустроилась врачом-педиатром.

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«Нужно было двигаться дальше и идти вперед, поэтому мы с сыном и мужем решили переехать в Подмосковье. Здесь больше возможностей, работают программы по поддержке медицинских работников», — рассказала она.

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Вместе с семьей Оксана жила в съемной квартире. Часть аренды оплачивала больница, однако это не отменяло мечту обзавестись собственным жильем. Так женщина решила поучаствовать в конкурсе на льготную ипотеку и получила долгожданный сертификат.

Семья выбрала трехкомнатную квартиру в центре города и вскоре переехала. Оксана рассказала, что теперь работа и школа находятся в шаговой доступности, а у сына появилась своя отдельная комната.

«Наша мечта наконец-то сбылась, это новый этап в жизни нашей семьи. Это событие, которое дает тот самый стимул трудиться дальше во имя здоровья детишек и на благо всего Можайского городского округа», — поделилась она.

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