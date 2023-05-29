29 мая 2023, 16:36
Педагоги из Шатуры приняли участие в дальневосточном слете «Навигаторы детства»
Педагоги из Шатуры приняли участие в дальневосточном слете «Навигаторы детства» на базе детского центра «Океан» во Владивостоке. Мероприятие состоялось с 20 по 26 мая.
Слет поддержало министерство просвещения РФ и при партнёрстве ФГБУ «Российского детско-юношеского центра». В мероприятии поучаствовали почти 1,3 тысячи педагогов.
В течение шести дней учителя посещали лекции, мастер-классы, встречались с учеными и представителями лучших компаний и организаций в сфере воспитания детей. Из Шатуры в слете поучаствовали педагог школы № 4 Дарья Литвиненко, школы № 1 — Екатерина Федотова и Галина Носова из школы в селе Кривандино.
«Мы обменялись опытом, получили много полезной информации и новые знания. Хочется выразить благодарность организаторам за возможность общения и обмена опытом с коллегами из других регионов», — поблагодарила Литвиненко.
В конце все участники прошли итоговую аттестацию. После защиты итоговых проектов педагоги получили свидетельства о повышении квалификации.
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Учителя
Шатура
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