Подмосковье 29 мая 2023, 16:36 Педагоги из Шатуры приняли участие в дальневосточном слете «Навигаторы детства» Дарья Литвиненко

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Педагоги из Шатуры приняли участие в дальневосточном слете «Навигаторы детства» на базе детского центра «Океан» во Владивостоке. Мероприятие состоялось с 20 по 26 мая.

Слет поддержало министерство просвещения РФ и при партнёрстве ФГБУ «Российского детско-юношеского центра». В мероприятии поучаствовали почти 1,3 тысячи педагогов.

В течение шести дней учителя посещали лекции, мастер-классы, встречались с учеными и представителями лучших компаний и организаций в сфере воспитания детей. Из Шатуры в слете поучаствовали педагог школы № 4 Дарья Литвиненко, школы № 1 — Екатерина Федотова и Галина Носова из школы в селе Кривандино.

«Мы обменялись опытом, получили много полезной информации и новые знания. Хочется выразить благодарность организаторам за возможность общения и обмена опытом с коллегами из других регионов», — поблагодарила Литвиненко.

В конце все участники прошли итоговую аттестацию. После защиты итоговых проектов педагоги получили свидетельства о повышении квалификации.

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