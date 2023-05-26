Важное 26 мая 2023, 15:43 «Современная платформа». Губернатор Подмосковья назвал плюсы новой цифровой системы в школах Губернатор Воробьев назвал плюсы новой цифровой системы в школах Подмосковья

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Новая цифровая система поможет заметно осовременить образование в Подмосковье, отметил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Осенью в школах внедрят онлайн-сервис с доступом к электронной библиотеке материалов, видеоурокам и не только.

«Когда-то были и бумажный дневник, и школьный журнал, а сейчас есть современная платформа. <…> Она позволяет давать новые знания, готовить ребенка к ЕГЭ, ОГЭ, видеть успеваемость детей, помогать учителю совершенствовать свое мастерство, повышать квалификацию», — рассказал губернатор Подмосковья.

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Соглашение о внедрении новой системы «Моя школа» подписали Москва и Подмосковье. Она даст доступ и к электронному дневнику вместо бумажного — следить за успеваемостью смогут и родители.

Все это очень важные, умные системы, которые позволяют делать образование современным. Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что большое количество учеников в Москве и Подмосковье — лидеры по олимпиадам, результатам ЕГЭ и ОГЭ.

«Запрос на образование всегда очень высокий, и все мы хотим, чтобы наши дети учились хорошо, были успешными в жизни. Цифровая платформа способствует в том числе этому, поэтому мы подписали соглашение с Москвой», — отметил Воробьев.

Он добавил, что сотрудничество с Москвой активно развивается по многим вопросам.

«Очень приятно всегда быть в партнерстве с Москвой и двигать, развивать направления. Мы сотрудничаем и в других областях —делаем это с удовольствием», — заключил губернатор.

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