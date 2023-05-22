Важное 22 мая 2023, 16:50 Воробьев и Собянин договорились о внедрении уникальной цифровой системы в школах Подмосковья

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Уникальную цифровую систему «Моя школа» внедрят в Подмосковье осенью. Это единый доступ к электронной библиотеке для педагогов, учеников и их родителей, к видеоурокам и интерактивным сервисам. Соглашение заключили губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский регион станет первым в России, где повсеместно внедрят систему «Моя школа». Она даст доступ к цифровой библиотеке, онлайн-дневнику, портфолио учеников и многим другим современным ресурсам.

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Это выведет обучение на новый комфортный уровень. Губернатор Московской области рассказал, что онлайн-платформа поможет лучше выявлять таланты школьников, а педагогам — повышать мастерство.

Мы с Москвой работаем в партнерстве в разных сферах, и образование — это наше стратегическое направление. От этого подписания, самое главное, выиграют ученик и учитель. Андрей Воробьев

Соглашение подписали в присутствии министра просвещения России Сергея Кравцова и министра цифрового развития Максута Шадаева.

«Уже с сентября она будет самым активным способом внедрена в Московской области. <…> Универсальная система позволяет ребятам улучшить свои знания в разных отраслях, качественно подготовиться к ЕГЭ, а значит, поступить в хороший вуз», — добавил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку и технологическую помощь в развитии проекта.

Учителя, школьники и родители смогут пользоваться такими удобными цифровыми сервисами, как электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащегося, библиотека электронных материалов и многими другими. Сергей Собянин

Правительство Москвы поможет Подмосковью внедрить систему в школах и обеспечит техническую поддержку. За основу взяли созданную в столице платформу «Московская электронная школа».

Уникальность системы

Уже сейчас около 60 образовательных учреждений Московской области тестируют новую систему. Активно внедрять ее начнут в сентябре.

«На протяжении многих лет в Москве велась работа по внедрению цифровых инструментов в деятельности педагогов. За это время накоплен колоссальный опыт. Москва — один из первых регионов, реализовавших проект „Московская электронная школа“. В свою очередь, Московская область является мощным драйвером системы образования благодаря личной вовлеченности главы региона», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Это обширная библиотека электронных книг и образовательных курсов. Сейчас в системе свыше шести миллионов учебных материалов.

Например, школьники смогут пользоваться видеоуроками во время подготовки к ЕГЭ, персональными и групповыми каналами связи — чатами и видеозвонками.

Преподаватели получат доступ к электронным журналу и дневнику, смогут в автоматическом режиме планировать уроки, подбирать материалы и онлайн выполнять проверку домашних заданий.

У родителей появится возможность наблюдать за электронными дневниками детей, рейтингами, геолокацией учеников, общаться с педагогами в чатах.

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