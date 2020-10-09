Заразившиеся коронавирусом в обязательном порядке заполняют анкеты, которые нужны для определения очага заболевания. Об этом рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

«Анкеты нужны как раз для того, чтобы анализировать, где все-таки у нас источник заражения. То есть в первую волну у нас была самоизоляция, которая ограничила контакты людей, снизила нам заболеваемость. Она была в свое время высокая, но, если бы не было самоизоляции, она была бы выше. На текущий момент все, конечно, очень устали. И самоизоляцию, конечно, вводить просто так нельзя. Мы дали обязательные рекомендации людям 65+. Если они не работают, то хотя бы держаться дома, поменьше бывать в общественных местах», — объяснила Светлана Стригункова.

Она добавила, что эти рекомендации нужно выполнять, потому что все равно 25% заразившихся — это люди 65+.

«Если говорить о самоизоляции, которая была весной, то это очень сложно — закрывать предприятия, останавливать экономику. Большие убытки, а людям нужно жить на что-то, кормить семью. Естественно, любая самоизоляция приведет к сокращению заработков и определенным сложностям. Поэтому, чтобы выявить, где у нас все же заражаются, мы завели такую анкету», — объяснила глава Минздрава региона.

При поступлении в стационар врачи спрашивают пациента, как именно, по его мнению, он мог заразиться. Правда, это лишь предположительные выводы, не окончательные.

Ранее сообщалось, что большинство заболевших признались, что не носили маску в общественных местах. Об этом в анкетах рассказали восемь из десяти пациентов больниц Московской области.

Также Светлана Стригункова рассказала, что первая волна коронавируса помогла здравоохранению региона быстро мобилизоваться при второй волне. Оперативно увеличивается коечный фонд, врачи обладают большим опытом