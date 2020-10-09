В Московской области продолжается увеличение коечного фонда. Об этом рассказала глава Минздрава региона Светлана Стригункова.

«После первой волны, когда у нас началось снижение заболеваемости и стационарных госпитализаций, мы все равно около 4,5 тысячи коек держали. То есть у нас был свободный коечный фонд. Были и занятые, конечно. То есть я не могу сказать, что после первой волны у нас всех людей выписали и никто не лечился. Конечно, были выявления ежедневные. Все равно не менее 150 человек в день выявляли. Сейчас коечный фонд мы, конечно, увеличиваем», — заявила Стригункова.

Она добавила, что число госпитализаций тоже выросло практически в три раза за последние две недели.

«В первую волну мы, конечно, еще не знали, как это делать быстро, куда бежать. Все вроде бы готовились и знали, потому что Европа погрузилась в эту ситуацию раньше, но все равно не ожидали такого большого масштаба. Поэтому в первую волну мы развернули более 15 тысяч коек, а это перестройка стационаров, дополнительная установка шлюзов, закупка лекарств, средств защиты», — добавила Светлана Стригункова.

Она пояснила, что трудности при первой волне коронавируса помогли основательно подготовиться ко второй. Важно и то, что вырос опыт врачей. Теперь они знают, как бороться с осложнениями, какие нужны лекарства. Вся система здравоохранения мобилизуется быстрыми и спокойными темпами.

Что касается масочного режима, его необходимо соблюдать, даже если неудобно и тяжело. Так мы сможем остановить распространение коронавируса.

«Это, безусловно, необходимо. Мне самой в маске неудобно и жарко, но соблюдаю всегда. Инфекция передается воздушно-капельным или контактным путем. Если человек, сидящий рядом в автобусе, чихнет, кашлянет или скажет, риск заразиться высокий. Маска не панацея и на 100% не защитит. Но если вы в маске, вы не заразитесь от человека рядом», — пояснила Светлана Стригункова.

Она добавила, что даже если заражение произойдет, то концентрация вируса будет ниже. И чем ниже концентрация вируса, тем легче течение болезни. Поэтому в общественных местах обязательно надо носить маски.